POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.03.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Obersulm-Eichelberg: Mann bei Bauarbeiten verletzt

Ein 39-Jähriger wurde am Mittwochnachmittag mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann und seine 27 Jahre alte Begleiterin führten gerade Arbeiten an einem baufälligen Haus in der Eichstraße in Obersulm-Eichelberg durch, als der Giebel des Gebäudes einstürzte. Der 39-Jährige, der zu diesem Zeitpunkt im Obergeschoss arbeitete, wurde vom Giebel getroffen und erlitt schwere Verletzungen. Auch auf die 27-Jährige fiel ein Trümmerteil, wodurch die Frau leicht verletzt wurde. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die beiden Verletzten.

