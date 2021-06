Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Einbruch gescheitert

Einen Einbrecher machte die Ehinger Polizei am Freitag dingfest.

Gegen 4 Uhr rief ein Zeuge die Polizei, weil er einen Schlag an einer Schaufensterscheibe in der Hauptstraße gehört hatte. Als er sah, dass zwei Personen flüchteten, nahm er die Verfolgung auf. Die Polizei fahndete und nahm Dank des Hinweises des Zeugen kurze Zeit später einen Tatverdächtigen in der Herrengasse fest. Er steht im Verdacht versucht zu haben, mit einem weiteren Mann die Scheibe eines Geschäfts in der Hauptstraße beschädigt zu haben um später einzubrechen. Der 19-Jährige musste mit auf die Dienststelle. Nach den ersten Maßnahmen der Polizei kam er wieder auf freien Fuß. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht auch den zweiten Täter. Der Mann soll zwischen 18 und 20 Jahren alt und etwa 180 cm groß sein. Bei der Tat habe er einen weißen Kapuzenpulli und eine dunkle Sporthose getragen. Die Kapuze hätte er auf dem Kopf getragen.

Die Polizei fragt:

- Wer hat am Freitag gegen 4 Uhr in der Hauptstraße die Tat beobachtet?

- Wer hat verdächtige Geräusche gehört oder Personen gesehen, die sich verdächtig verhalten haben?

- Wer hat Personen gesehen, auf die die Personenbeschreibung passt?

- Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

