Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Samstag ist es gegen 20.50 Uhr auf der B70 zwischen Papenburg und Meppen zu einer gefährlichen Verkehrssituation gekommen. Der Fahrer eines in Richtung Meppen fahrenden schwarzen Mercedes CLS 400 d überschritt mehrfach deutlich die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Zudem kam es durch den Fahrer zu zahlreichen Überholverstößen. Daraufhin nahmen zwei Beamte der Polizei Papenburg die Verfolgung unter anderem durch die Ortschaften Kluse und Dörpen auf. Auf die Haltezeichen der Beamten reagierte der Mercedes-Fahrer nicht und entzog sich durch weitere gefährliche Fahrmanöver der Kontrolle. Kurze Zeit später konnte das Auto ohne Insassen an der Straße Möhlentogten in Dörpen festgestellt werden. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. Zeugen und insbesondere Fahrzeugführer die Angaben zur Fahrweise machen können, auch wenn sie nicht gefährdet worden sind, möchten sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 melden.

