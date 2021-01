Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Breddenberg - Carport in Brand geraten

Breddenberg (ots)

Am Dienstagmittag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an der Hauptstraße in Breddenberg alarmiert. Hier war das Carport eines Wohnhauses in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Ein Anwohner hatte zuvor vermeintlich erloschene Asche eines Kaminofens in einem Mülleimer entsorgt. Diese geriet vermutlich in Brand und entzündete den angrenzenden Carport. Die endgültigen Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Die Feuerwehr aus Esterwegen, Surwold und Hilkenbrook waren mit neun Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort und konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

