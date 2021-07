Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Exhibitionist zeigt sich Spaziergängerin

Borken (ots)

In schamverletzender Weise hat sich ein Unbekannter am Dienstag in Borken einer Fußgängerin gezeigt. Die Frau war gegen 06.30 Uhr auf der Albertslundstraße unterwegs. Der Mann stand auf einem Fußweg, der von der Straße in Richtung Bocholter Aa abzweigt. Nach Angaben der Geschädigten drehte sich der Mann in ihre Richtung. Dabei hatte er seine Jogginghose heruntergezogen und manipulierte sein Geschlechtsteil. Der Sexualtäter wird wie folgt beschrieben: schlank, 30 bis 35 Jahre alt, schwarzes Haar und schwarzer Vollbart, Brille, westeuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer grauen Jogginghose und einem blauroten Kapuzenpullover, ungepflegte Erscheinung. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell