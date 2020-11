Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201127 - 1229 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Auf Waffe aufmerksam gemacht

FrankfurtFrankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 26. November 2020, gegen 09.30 Uhr, sprach ein Zeuge an der Ecke Mosel-/Taunusstraße eine Polizeistreife darauf an, dass er soeben einen Mann gesehen habe, der einen waffenähnlichen Gegenstand in seinen Hosenbund gesteckt habe.

In der Elbestraße konnten die Beamten dann den beschriebenen Mann in Höhe der Hausnummer 44 antreffen. Mit gezogenen Waffen näherten sie sich dem 47-jährigen Bulgaren. Wie sich dann herausstellte, hatte er einer Spielzeugwaffe im Hosenbund stecken.

Der Mann wurde später wieder entlassen. Seine Pistole wollte er nicht zurück, sie wurde vernichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell