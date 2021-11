Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine und Salzgitter vom 04.11.2021:

Peine (ots)

Peine

Täter nach Dieseldiebstahl gestellt

Am frühen Abend des 03.11. gegen 18:30 Uhr wurde der Polizei in Peine gemeldet, dass zwei Personen Diesel aus einem geparkten LKW im Lehmkuhlenweg abzapfen würden. Da ein Zeuge die beiden Täter gut beschreiben konnte, konnten sie noch im Nahbereich festgestellt werden. Mehrere Kanister mit mutmaßlich kurz vorher gestohlenem Treibstoff konnten bei den Männern aufgefunden werden. Die Polizei Peine hat die Ermittlungen aufgenommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Salzgitter

Versuchter Trickbetrug als "falsche Polizisten"

Am 02.11. gegen 12:40 Uhr erhielt ein 75-jähriger Mann in Salzgitter- Ringelheim einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Dieser fragte ihn zu Besitz und Kontodaten aus. Der Mann durchschaute den Anruf glücklicherweise aber schnell als Betrugsversuch und beendete das Telefonat. In diesem Zusammenhang sei nochmals auf einige Verhaltenstipps der Polizei hingewiesen:

- Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell