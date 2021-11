Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 03.11.2021:

Peine (ots)

Beschädigte Gasleitung

Am 02.11. gegen 13:00 Uhr wurde in der Heinrichstraße in Denstorf eine Gasleitung beschädigt. Der Schaden wurde bei Erdarbeiten zur Kabelverlegung verursacht. Durch den örtlichen Gasversorger konnte der ganze Straßenzug sehr schnell abgestellt werden. Dadurch bestand zu keiner Zeit eine Gefährdung.

Mehrere Verstöße bei Abrissarbeiten

Gegen 15:00 Uhr am 02.11. musste eine Streifenwagenbesatzung der Peiner Polizei in der Bessemerstraße in Peine anrücken. Grund waren Abrissarbeiten an einer Baustelle, wobei mutmaßlich asbesthaltiges Material entsorgt wurde. Da diese Entsorgung augenscheinlich nicht fachgerecht vonstattenging, wurden die weiteren Arbeiten zunächst untersagt. Zur genaueren Bestimmung der Stoffe sind auch zwei Mitarbeiter des Landkreises Peine hinzugezogen wurden. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass auch verschiedene andere Verstöße im Raum stehen, daher wurde auch der Zoll in die weiteren Maßnahmen einbezogen. Mehrere Anzeigen in diesem Zusammenhang sind gefertigt worden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell