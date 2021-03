Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210301.3 Bothkamp: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bothkamp / Dosenbek (ots)

Freitagmittag kam es auf der Landesstraße 49 in Höhe Dosenbek zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher entfernte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein 81-Jähriger erlitt leichte Verletzungen.

Nach übereinstimmenden Zeugenangaben befuhr der mutmaßlich männliche Fahrer eines vermutlich blauen Wagens gegen 13:50 Uhr die Landesstraße aus Leckerhölken kommend in Richtung Bundesstraße 404. In Höhe der Einmündung nach Dosenbek soll er abrupt abgebremst und dann nach links abgebogen sein. Vier der hinter ihm fahrenden Wagen konnten durch starke Bremsmanöver einen Zusammenstoß verhindern. Ein am Schluss der Reihe fahrender 81 Jahre alter Vespa-Fahrer kam jedoch zu Fall. Er erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Nach Angaben der direkt hinter dem abbiegenden Wagen fahrenden Zeugen soll der Fahrer nach dem Abbiegevorgang noch kurz gestoppt haben, dann aber weitergefahren sein. Ob er den Sturz des Rollerfahrers wahrgenommen hat, ist nicht bekannt. Nähere Angaben zum Fahrzeugtyp und dem Kennzeichen liegen nicht vor.

Die Beamten der Preetzer Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach dem Fahrer. Dieser wird, genau wie weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, gebeten, sich unter 04342 / 10 770 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell