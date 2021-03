Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210301.1 Kiel: Zwei Fahrzeuge nach illegalem Straßenrennen beschlagnahmt

Kiel (ots)

Beamten des 4. Reviers fielen in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Fahrzeuge auf dem Ostring auf, die sich offenbar ein illegales Straßenrennen lieferten. Beide Wagen wurden beschlagnahmt, ebenso die Führerscheine der beiden Fahrer.

Gegen 01:30 Uhr befuhren die Polizisten den Ostring in Höhe Grabastraße, als in diesem Moment ein 1er BMW und ein Opel aus der Große Ziegelstraße kommend nach links in den Ostring einbogen. Die Beamten beobachteten, dass die Wagen nebeneinander fahrend eine Geschwindigkeit von geschätzten 120 bis 130 Stundenkilometern erreichten. Im Bereich der Kreuzung Ostring / Preetzer Straße missachtete der Opel zudem das Rotlicht der dortigen Ampelanlage. Der vor ihm fahrende BMW überfuhr die Kreuzung noch bei "gelb".

In Höhe Ostring 76 gelang es, die beiden Wagen zu stoppen und die 23 und 25 Jahre alten Fahrer zu kontrollieren. Hinweise auf den Konsum von Alkohol oder Betäubungsmittel lagen nicht vor. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die eingesetzten Beamten beide Wagen sowie die Führerscheine, Fahrzeugschlüssel und Fahrzeugscheine.

Auf die Männer kommt ein Strafverfahren wegen Durchführung eines nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens im Straßenverkehr gemäß §315d StGB zu. Nach jetzigem Ermittlungsstand kam es zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. Sollte dem doch so sein, werden Betroffene wie auch Zeugen gebeten, sich unter 0431 / 160 1410 mit dem 4. Revier in Verbindung zu setzen.

Matthias Arends

