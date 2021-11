Polizei Salzgitter

Einbruch in Einfamilienhaus

Am Nachmittag des 01.11. zwischen 15:00 Uhr und 19:30 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in Salzgitter- Lesse eingebrochen. Im Sangeweg haben unbekannte Täter die kurzzeitige Abwesenheit der Bewohner genutzt, um durch ein Fenster im Erdgeschoss in das Haus einzubrechen. Im Haus wurden zahlreiche Schränke und Räume durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde ist zurzeit noch Teil er laufenden Ermittlungen. Hinweis zu auffälligen oder ungewöhnlichen Beobachtungen können an die Polizei Salzgitter gemeldet werden.

Kennzeichendiebstahl

Im Verlauf des Wochenendes vom 29.10.- 01.11. wurde in der Straße "Am Heller" das hintere Kennzeichen von einem weißen Hyundai gestohlen. Der 65-jährige Fahrzeugbesitzer musste feststellen, dass das Kennzeichen aus der Halterung gerissen und anschließend entwendet wurde.

Peine

Diebstähle aus Fahrzeugen

Am 01.11. wurde in gleich zwei geparkte Fahrzeuge eingebrochen. Gegen 15:30 Uhr zeigte ein 58-jähriger Peiner an, dass eine Scheibe seines Transporters eingeschlagen und aus dem Auto ein Rucksack gestohlen worden sei. Kurze Zeit später erhielt die Polizei in Peine die Mitteilung, dass in der Liegnitzer Straße aus einem weißen VW Transporter ein Laptop entwendet wurde. Auch in diesem Fall ist eine Seitenscheibe des Fahrzeugs zerstört worden. Der Gesamtschaden in beiden Fällen liegt bei rund 2000 Euro. Mögliche Zusammenhänge werden geprüft. Hinweise und auffällige Beobachtungen könnend er Polizei in Peine, 05171-9990 gemeldet werden.

