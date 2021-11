Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 1. November 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruchsversuch scheitert

Freitag, 29.10.2021, 15:00 Uhr, bis Sonntag, 31.10.2021, 09:00 Uhr

Unbekannte Täter versuchten am vergangenen Wochenende einen Baucontainer an einer Baustelle an der Landesstraße 630, zwischen Ahlum und Salzdahlum, aufzubrechen. Dieses Vorhaben scheiterte offensichtlich, ein Eindringen fand nicht statt. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 200 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Samstag, 30.10.2021, zwischen 16:30 Uhr und 17:10 Uhr

Vermutlich beim Vorbeifahrern streifte am Samstagnachmittag, zwischen 16:30 Uhr und 17:10 Uhr, ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug einen in der Sophienstraße in Wolfenbüttel am Fahrbahnrand abgestellten PKW Skoda. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den am Skoda Octavia entstandenen Schaden in Höhe von zirka 2000 Euro zu kümmern. Hinweise an die Polizei unter: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Polizei warnt vor betrügerischen Geldforderungen von angeblichen Inkassounternehmen

In der Vergangenheit häuften sich Meldungen bei der Polizei Wolfenbüttel, dass vermehrt Briefe eines angeblichen Inkassounternehmens an Bürgerinnen und Bürger versandt worden sind. In diesen Briefen werden die Angeschriebenen aufgefordert, Zahlungen zu leisten, da sie angeblich an einem online Gewinnspiel, oder an einer online Lotterie teilgenommen hätten, was jedoch nicht den Tatsachen entspricht. Hierbei handelt es sich zumeist um eine Betrugsmasche vor der auch die Verbraucherzentralen warnen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell