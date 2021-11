Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 01.11.2021.

Salzgitter (ots)

Sachbeschädigung an einem mobilen Geschwindigkeitsmessgerät.

Baddeckenstedt, Oelber, Lichtenberger Straße, 31.10.2021, 20:40 Uhr (Feststellzeit).

Derzeit unbekannte Täter hatten ein mobiles Geschwindigkeitsmessgerät mittels Farbe beschmiert. Hierdurch war es unmöglich, weitere Messungen durchzuführen. Es entstand ein Schaden von mindestens 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Baddeckenstedt unter der Telefonnummer 05345/928690 zu wenden.

Fahrer standen offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol.

Salzgitter, Lebenstedt, Kälberanger, 31.10.2021, 21:45 Uhr.

Ein 20-jähriger Fahrer eines Pkw konnten von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert werden. Anzeichen deuteten auf eine Drogenbeeinflussung. Ein von der Polizei durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Die Beamten veranlassten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe und untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

Ein weiterer Fall habe sich am 01.11.2021, 01:25 Uhr, in Salzgitter Lebenstedt in der Albert-Schweitzer-Straße ereignet.

Ein 41-jähriger Fahrer eines Pkw konnte von den Beamten angehalten und überprüft werden. Anhaltspunkte deuteten sowohl auf einen Alkohol- als auch auf einen Drogenkonsum. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv, bei einer Atemalkoholmessung konnte ein Wert von über 0,6 Promille festgestellt werden. Die Polizei veranlasste daraufhin die Entnahme einer Blutprobe und untersagte dem Mann die Weiterfahrt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell