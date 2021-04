Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 10.04.2021, gegen 15.00 Uhr, befuhren mehrere Motorradfahrer die Landstraße 139 von Schopfheim kommend in Richtung Neuenweg. Etwa einen Kilometer nach Holl kam ein 36-jähriger Motorradfahrer infolge eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem angrenzenden Hang. Dabei flog der 36-Jährige über seine Maschine. Mit dem Verdacht von Rückenverletzungen wurde der Motorradfahrer mit dem Rettungshubschrauber in die UNI-Klinik geflogen. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 4.000 Euro.

