POL-FR: Kandern: mehrere Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

Am Wochenende kam es in Kandern zu mehreren Farbschmierereien. Von Donnerstag, 08.04.2021, auf Freitag, 09.04.2021, wurden von Unbekannten mehrere Tore am Bahnhofsgebäude sowie die öffentlichen Toiletten am Bahnhof mittels eines schwarzen Filzstiftes beschmiert. Am Bahnhofsgebäude wurde zudem eine Regenablaufrinne mutwillig beschädigt. Von Freitag, 09.04.2021, auf Samstag, 10.04.2021, wurde an der August-Macke-Schule unter anderem das Tag "794" mittels schwarzer Farbe aufgesprüht. Samstag, 10.04.2021, auf Sonntag, 11.04.2021, folgte abermals eine Sachbeschädigung an dem Bahnhofsgebäude. Dieses Mal sprühten die Täter mit roter Farbe das Tag "692" an das Gebäude. Der Sachschaden dürfte mehrere Tausend Euro betragen.

Der Polizeiposten Markgräflerland, Tel. 07626 977 800, sucht Zeugen.

