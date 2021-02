Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0126 --Zeugen im Steintor gesucht--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor dem Steintor Zeit: 20.02.2021, 20:30 Uhr

Am Samstagabend stach im Ortsteil Steintor ein Mann mit einem Taschenmesser gegen den Kopf eines 28-Jährigen. Er erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei nahm einen Verdächtigen vorläufig fest und sucht Zeugen.

Der 28 Jahre alte Mann ging gegen 20:30 Uhr die Straße Vor dem Steintor entlang. Dabei traf er in Höhe des Ziegenmarktes auf einen ihm flüchtig bekannten Mann. Es kam zunächst zu einem Streitgespräch. Umstehende Personen trennten die beiden. Kurze Zeit später stach der Verdächtige vermutlichen mit einem Taschenmesser gegen den Kopf des 28-Jährigen. Dieser erlitt leichte Verletzungen, die zunächst von Rettungskräften und anschließend in einem Krankenhaus behandelt wurden. Der Täter flüchtete zu Fuß in stadtauswärtige Richtung. Während umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen sahen Polizisten einen Verdächtigen, auf den die Täterbeschreibung passte. Als sie ihn kontrollieren wollten, flüchtete er. Die Einsatzkräfte stellten den 23-Jährigen nach einer kurzen Flucht in der Stedinger Straße. Er wurde anschließend an ein Polizeirevier gebracht. Bei der Durchsuchung stellten die Polizisten ein Taschenmesser sowie ein Pfefferspray sicher. Der 23 Jahre alte Tatverdächtige wurde erkennungsdienstlich behandelt.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Totschlags und fragt: Wer hat am Samstag gegen 20:30 Uhr die Auseinandersetzung in der Straße Vor dem Steintor in Höhe des Ziegenmarktes beobachtet? Hinweise nimmt jederzeit der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen.

