POL-FR: Landkreis Lörrach: gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr auf der Autobahn A 98 - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 09.04.2021, gegen 15.45 Uhr, fuhr ein Pkw-Fahrer mit seinem BMW an der Anschlussstelle Lörrach-Mitte auf die Autobahn A 98 auf. Beim Überholen eines Peugeot soll dem BMW-Fahrer ein Pkw-Kombi, Daimler-Benz, sehr dicht aufgefahren sein., Dieser habe mehrfach die Lichthupe betätigte. Als der BMW-Fahrer nach dem Überholvorgang wieder auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, wurde dieser rechts von dem Daimler-Benz-Fahrer überholt. Im weiteren Verlauf überholte der Daimler-Benz-Fahrer einen Lkw, welchen der BMW-Fahrer ebenfalls überholen wollte. Der Daimler-Benz-Fahrer soll während dem Überholvorgang ohne erkennbaren Grund eine Vollbremsung gemacht haben. Um eine Kollision zu verhindern musste der BMW-Fahrer ebenfalls bremsen und nach links ausweichen. Dabei kam es zum Streifvorgang mit der Mittelschutzleitplanke. Am BMW entstand ein Schaden von etwa 8.000 Euro. Der Daimler-Benz-Fahrer beschleunigte wieder und verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Lörrach-Ost.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Tel. 07621 9800-0, sucht Zeugen, insbesondere den Peugeot-Fahrer sowie den Lkw-Fahrer, welche überholt wurden.

