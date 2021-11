Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 01.11.2021:

Peine (ots)

Kennzeichendiebstahl

In der Schlesienstraße in Wendeburg wurde von einem Audi Q5 das vordere Kennzeichen mitsamt Halterung entwendet. Der 43-jährige Geschädigte stellte am Morgen des 31.10.2021 fest, dass in der vorigen Nacht das Kennzeichen entwendet worden sein muss.

