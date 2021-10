Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad vom 30.10.- 31.10.2021, 09:00 Uhr

Salzgitter-Bad (ots)

Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Ort: 38259 Salzgitter, Nord-Süd-Straße/Hinter dem Salze Zeit: Sa, 30.10.2021, ca 13:30 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde bei einer 65-jährigen Führerin eines Kleinkraftrades festgestellt, dass sie nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Beleidigung zum Nachteil eines Kindes

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Vorsalzer Straße Zeit: Sa, 30.10.2021, 14:55 Uhr

Nach Angaben der Eltern eines 5-jährigen Mädchens soll dieses durch eine 55-Jährige mittels Zeigen des Mittelfingers beleidigt worden sein. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Sachbeschädigung an Hauswand

Ort: 38259 Salzgitter-Flachstöckheim, Alte Landstraße Zeit: Sa, 30.10.2021, 14:50 Uhr Durch einen Zeugen werden drei Kinder dabei beobachtet, wie sie Steine gegen eine Hausfassade werfen und diese dadurch beschädigen. Die Kinder können angetroffen, befragt und in die Obhut ihrer Eltern übergeben werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Bismarckstraße Zeit: Sa, 30.10.2021, 16:45 Uhr Ein 28-jähriger Pkw-Führer touchierte beim Vorbeifahren mit seinem Pkw einen ordnungsgemäß geparkten Pkw und beschädigte diesen am Außenspiegel. Höhe des Schadens: ca 200 Euro

Diebstahl einer Jacke

Ort: 38259 Salzgitter-Ringelheim, Goslarsche Straße Zeit: Sa, 30.10.2021, 23:00 Uhr - So, 31.10.2021, 01:00 Uhr Bislang unbekannte(r) Täter soll(en) die Jacke der 18-jährigen Geschädigten und darin befindliche Gegenstände (Geldbörse/Schlüssel) entwendet haben. Die Jacke soll sich zu diesem Zeitpunkt in einem Veranstaltungsraum für eine Geburtstagsfeier befunden haben. Schadenshöhe: ca 225 Euro Zeugenhinweise bitte an die Polizei Salzgitter-Bad unter 05341/8250.

Häusliche Gewalt

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Veronikastraße Zeit: So, 31.10.2021, 01:15 Uhr Zwischen einem Pärchen (21 und 32 Jahre alt) sei es zu handfesten Streitigkeiten gekommen, in deren Verlauf die 21-Jährige den Fernseher des 32-Jährigen zerstört und ihm sowohl mit der Faust ins Gesicht geschlagen als auch in den Arm gebissen haben soll. Der 32-Jährige soll im Gegenzug die 21-Jährige auf die Lippe und das Ohr geschlagen haben. Die 21-Jährige habe im Anschluss freiwillig die Wohnung verlassen. Beide Parteien wurden leicht verletzt. Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung wurden eingeleitet.

Körperverletzung

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Im Osterfeld (Sportheim) Zeit: So, 31.10.2021, ca 02:00 Uhr Im Rahmen eines Oktoberfestes im Sportheim gerieten mehrere Personen in Streit. Hierbei kommt es auch zu Handgreiflichkeiten, bei denen ein 30-Jähriger und ein 18-Jähriger mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sein sollen. Der 18-Jährige wies eine Platzwunde über dem rechten Auge auf, welche im Anschluss ärztlich versorgt wurde. Der 30-Jährige klagte über leichte Schmerzen. Eine genaue Sachverhaltsklärung steht noch aus. Alle Beteiligten waren leicht alkoholisiert. Strafverfahren wegen Körperverletzung wurden eingeleitet.

