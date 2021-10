Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 30.10.2021

Salzgitter (ots)

Freitag, 29.10.2021, 15:00 Uhr: Diebstahl

Am gestrigen Freitagnachmittag erhält die Polizei Salzgitter einen Einsatz in den Zollnweg in Salzgitter-Lichtenberg. Durch den 45-Jährigen Geschädigten wurde mitgeteilt, dass er soeben einen Diebstahl aus seiner Lagerhalle festgestellt hat. Während der ersten Ermittlungen am Tatort konnte ermittelt werden, dass der oder Täter über ein Fenster in die Halle gelangt waren und dort einen Warmwasserspeicher und mehrere Säcke Spachtelmasse in einem Wert von 1200,00 Euro entwenden konnten. Der Tatzeitraum könne nur bis auf den vorherigen Freitag eingegrenzt werden, da sich der Geschädigte selber im Urlaub befunden hat. Zeugen werden gebeten, sich unter 05341-1897 0 mit der Polizei Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Freitag, 29.10.2021, gegen 22:50 Uhr: Verkehrsunfallflucht

Am späten Freitagabend wird die Polizei Salzgitter zu einem Verkehrsunfall in die Straße An der Feuerwache gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 23-Jähriger mit seinem Pkw Seat ohne äußere Einwirkung im Verlauf einer Linkskurve die Kontrolle verloren hatte und mit einer Straßenlaterne kollidiert war. Während der Verkehrsunfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten Anhaltspunkte für eine Alkoholbeeinflussung des Pkw-Führers gewinnen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Weiterhin befand sich der Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutentnahme durchgeführt sowie ein Strafverfahren eingeleitet. Der entstandene Sachschaden am Pkw und an der Straßenbeleuchtung beträgt geschätzt 7000,00 Euro, der Pkw-Führer verletzte sich leicht.

