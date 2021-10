Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Wolfenbüttel vom Sonntag, 31. Oktober 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Missbrauch von Notrufen

Sonntag, 31.10.2021, 02:14 Uhr 38321 Denkte, Neindorf, Schulstraße / Lindener Straße

Am Sonntag, 31.10.2021, um 02:14 Uhr, betätigte/n bislang unbekannte Täter: innen den außen am Gebäude Schulstraße 1, 38321 Neindorf, angebrachten Feuermelder. Hierzu musste zunächst die Glasscheibe des Melders eingeschlagen werden, um den Auslöseknopf betätigen zu können. Vor Ort konnte die eintreffende Feuerwehr weder einen Auslösegrund (Notsituation) noch eine auslösende Person feststellen. Ein Strafverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen wurde eingeleitet.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

Verkehrsunfallflucht

Donnerstag, 28.10.2021, 12:00 Uhr bis Samstag, 30.10.2021, 11:30 Uhr 38302 Wolfenbüttel, Danziger Straße

In der Zeit von Donnerstag, 28.10.21, 12:00 Uhr, bis zum 30.10.2021, 11:30 Uhr, parkte der Halter eines schwarzen 5er BMW auf einem Parkplatz in der Danziger Straße. Als er sein Fahrzeug wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er eine Beschädigung an seiner rechten Fahrzeugseite fest. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000,- Euro. Ein Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

Verkehrsunfallflucht

Samstag, 30.10.2021, i.d.Z. 14:30 Uhr bis 15:10 Uhr 38300 Wolfenbüttel, Holzmarkt

Nur kurz stellte eine Fahrzeugführerin ihren weißen Skoda Scala am Samstag, 30.10.2021, 14:30 Uhr bis 15:10 Uhr, auf einem Parkplatz eines Ärztehauses in Wolfenbüttel, Holzmarkt ab. In diesem Zeitraum fuhr ein/e bislang unbekannte/r Fahrzeugführer/in gegen die vordere, rechte Ecke des Stoßfängers und verursachte Sachschaden an dem PKW. Anschließend entfernte er/sie sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern bzw. die Feststellung der Personalien zur Schadensabwicklung zu ermöglichen.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell