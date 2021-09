Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter - Zeugen nach Dieseldiebstahl gesucht

Hilter (ots)

An der Osnabrücker Straße, nahe der Ludwig-Hartmann-Straße, geriet zwischen Mittwochnachmittag (16.45 Uhr) und Donnerstagmorgen (07 Uhr) ein Bagger ins Visier von Unbekannten. Diebe machten sich an dem Tank des Baustellenfahrzeuges zu schaffen und entwendeten eine größere Menge Kraftstoff. Hinweise zu der Tat oder den Tätern erbittet die Polizei in Georgsmarienhütte, Telefon 05401/879500.

