POL-OS: Osnabrück: Kerzenwachs brannte

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmittag wurden Feuerwehr und Polizei in die Düstruper Straße alarmiert. Bei der Herstellung von Kerzenwachs war es in einer Küche zu einer Rauchentwicklung und einem kleinen Feuer gekommen. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell bekämpfen, es entstand nur geringer Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

