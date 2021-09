Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Katalysator in Hollage gestohlen

Wallenhorst (ots)

Unter dem Carport eines Reihenhauses an der Sandbachstraße machten sich zwei Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen, zwischen 01 und 01.20 Uhr, an einem gold-/silberfarbenen VW Golf zu schaffen. Die beiden ca. 20 bis 25 Jahre alten Täter bockten den Wagen auf und montierten den Katalysator ab, als sie vom Hauseigentümer überrascht wurden. Daraufhin flüchteten sie zu Fuß in Richtung Brockhauser Straße und entkamen unerkannt. Die Flüchtigen wurden als ca. 1,80m groß und schlank beschrieben. Sie waren dunkel gekleidet und einer der Unbekannten trug zudem ein Cappy. Die Bramscher Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05461/915300 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell