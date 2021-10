Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Unfall mit leicht verletzter Person und Flucht

Hattingen (ots)

Am Samstagabend (23.10.), gegen 18:00 Uhr, war eine 65-jährige Frau im Begriff an der Kasse einer ortsansässigen Tankstelle das zuvor getankte Benzin zu bezahlen. Als die Hattingerin jedoch das Fehlen ihres Mund-Nasen-Schutzes bemerkte und sich zu ihrem Fahrzeug zurück begab, erfasste sie ein bisher unbekannter Pkw auf dem Tankstellengelände frontal an ihrer linken Körperseite. Ohne den Gesundheitszustand der Verunfallten zu erfragen entfernte sich das Fahrzeug nach dem Vorfall von der Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Die 65-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell