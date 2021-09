Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven - Polizei sucht unbekannten Zeugen

Ein bislang unbekannter Zeuge setzte den Eigentümer eines ordnungsgemäß in der Margarethenstraße geparkten Pkw BMW mithilfe eines Zettels hinter der Windschutzscheibe darüber in Kenntnis, dass ein weißer Kastenwagen den BMW am 04.09.2021, um 10:35 Uhr, beim Rückwärtsfahren beschädigt habe. Tatsächlich befand sich an dem BMW ein neuer Schaden in Höhe von ca. 500,00 Euro. Die Zeugin oder der Zeuge wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

