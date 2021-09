Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbrecher lässt Kleid an Tatort in Wilhelmshaven zurück - Polizei sucht Eigentümer

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht vom 24. auf den 25. August 2021 kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Hamburgerstraße zu einem Einbruch in mehrere Kellerabteile. Der namentlich bekannte Täter hinterließ aus unbekannten Gründen ein gelbes Frottee-Kleid (siehe Bild) am Tatort, dass keinem der Geschädigten zugeordnet werden konnte. Es besteht die Vermutung, dass es sich hierbei ebenfalls um Diebesgut handeln könnte. Die Eigentümerin oder der Eigentümer des Kleides wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

