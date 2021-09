Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen Motorradfahrern in Zetel - 53-Jährige leicht verletzt

Zetel (ots)

Am Sonntagabend befuhren mehrere Motorradfahrer die Westersteder Straße in Richtung Westerstede. Eine 53-jährige Motorradfahrerin erkannte zu spät, dass der vorausfahrende 53-Jährige abbremste, um nach rechts in die Tarbarger Landstraße abzubiegen. Sie fuhr dem vorausfahrenden Motorrad auf, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell