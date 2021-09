Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gefährliche Körperverletzung in Wilhelmshaven - Polizei sucht mutmaßlich verletzte Person

Wilhelmshaven (ots)

Nach polizeilichen Erkenntnissen kam es am vergangenen Sonntag vor einem Musikclub in der Börsenstraße, gegen 04:15 Uhr, zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil einer bislang unbekannten Person. Zeugen gaben an, dass zwei namentlich bekannte Beschuldigte vor einem Musikclub in der Börsenstraße eine dritte männliche Person zunächst zu Boden geschlagen und anschließend auf die am Boden liegende Person eingetreten hätten. Das Opfer habe schließlich in unbekannte Richtung fliehen können. Der vermutlich verletzte Mann ist namentlich - nicht - bekannt. Der Mann solle sich häufiger in dem Musikclub aufhalten und möglicherweise an einer Behinderung leiden. Er wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

