Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Serie von Kelleraufbrüchen "Im Bruchfeld"

Hattingen (ots)

Am Freitag, den 22.10.2021, in der Zeit von 16 Uhr bis 20:25 Uhr wurden in zwei Mehrfamilienhäusern insgesamt 13 Keller aufgebrochen, bzw. wurde versucht die Kellertüren aufzubrechen. Aus verschiedenen Kellern wurden Elektrowerkzeuge oder Briefmarkenalben entwendet. Es entstand ein Gesamtbeuteschaden von ca. 1500 Euro. Nach Tatausführung konnten sich der oder die Täter mit ihrer Beute unerkannt entfernen.

