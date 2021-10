Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in der "Große Weilstraße"

Hattingen (ots)

Am Samstag, den 23.10.2021, in der Zeit von 2 Uhr bis 14 Uhr hebelten unbekannte Täter an einer Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses. Anschließend entfernten sich der oder die unbekannten Täter in unbekannte Richtung, ohne jedoch Wertgegenstände zu entwenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell