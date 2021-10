Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Versuchter Tageswohnungseinbruch in der Dahlhauser Straße

Hattingen (ots)

Am Freitag, den 22.10.2021 in der Zeit von 10 Uhr bis 16.20 Uhr brachen unbekannte Täter die Haustür eines Einfamilienhauses in der Dahlhauser Straße auf. Der oder die Täter gelangten zwar ins Haus, entwendeten jedoch nichts bevor sie unerkannt wieder verschwanden.

