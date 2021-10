Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Einbruch in Grundschule

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstagmorgen (21.10.), gegen 10:40 Uhr, wurde die Polizei über den Einbruch in einer ortsansässigen Grundschule informiert. Bisher unbekannte Täter hatten sich im Tatzeitraum zwischen Dienstag (19.10.) und dem Meldetag Zugang zum Innenbereich der Schule durch Aufhebeln einer Eingangstür verschafft. Nachdem zunächst die Bewegungsmelder im Eingangsbereich zerschlagen wurden, hebelten die Täter ebenfalls die Tür des Sekretariats auf, durchsuchten die von dort aus ausgehenden Räume und brachen Schränke sowie Spinde auf. Nach bisherigen Kenntnissen entwendeten die Täter ca. 20 Tablets und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

