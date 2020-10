Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau, K5370 - Tödlicher Motorradunfall

Oppenau (ots)

Am Sonntagnachmittag fuhr ein 26-jähriger Suzuki-Lenker um 15.30 Uhr als zweiter Fahrer einer fünfer Gruppe auf der Kreisstraße in Richtung Allerheiligen. Höchstwahrscheinlich verbremste er sich in einer lang gezogenen Linkskurve, stürzte in der Folge und prallte gegen einen Leitplankenpfosten. Der 26-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Das Zweirad riss unterdessen offenbar einen Leitplankenpfosten ab, rutschte unter der Leitplanke hindurch und stürzte etwa 20 Meter in die Tiefe, wo es im Lierbach zum Liegen kam. Die K5370 wurde zum Zwecke der Unfallaufnahme bis kurz nach 18 Uhr voll gesperrt. Der Sachschaden summiert sich auf rund 2.250 Euro. /jh

