Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Gefährdung des Straßenverkehrs, Zeugen gesucht

Bühl (ots)

Ein 79-jähriger Opel-Fahrer war am Freitagnachmittag auf der L85 in Fahrtrichtung Bühlertal unterwegs, als er wohl kurz vor 15 Uhr mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet. Anschließend bog er offenbar auf die Abfahrt zur K3764 ab und ordnete sich dort nach links in Richtung Steinbach ein, setzte seine Fahrt aber schlussendlich nach rechts fort. Auf Höhe einer Tankstelle und später in der Rheinstraße auf Höhe eines Elektrofachmarktes soll der Endsiebziger mit seinem Fahrzeug nochmals in den entgegenkommenden Verkehr geschwenkt haben. Höchstwahrscheinlich waren gesundheitliche Probleme Auslöser für die riskante Fahrt. Der 79-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrt des Opel-Lenkers gefährdet wurden oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Bühl unter der Telefonnummer 07223 990970 in Verbindung zu setzen. /jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell