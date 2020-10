Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Verkehrsunfall mit schwerverletzten Personen

Baden-Baden (ots)

Am Samstagabend gegen 21 Uhr kam es auf der L67 im Bereich der Brücke über die Bahn/B3 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Pkw Fiat 500 mit französischer Zulassung fuhr von Oos kommend in Richtung Sandweier. Auf der Brücke überholte der 19 Jahre alte Fahrer mutmaßlich ein langsameres, in gleicher Richtung fahrendes Fahrzeug. Im Zuge dieses Überholvorganges kam es auf der Gegenfahrspur zum Frontalzusammenstoß mit einem Leichtkraftrad. Dessen Fahrer sowie die Sozia (beide 17) wurden durch die Kollision und den darauffolgenden Sturz von der Straßenbrücke schwerst- bzw. lebensgefährlich verletzt.

Neben zahlreichen Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst, Technischem Hilfswerk und Polizei waren auch ein Rettungs- und ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Zeugen des Verkehrsunfalls, insbesondere der Fahrer des kurz vor dem Unfall überholten langsamen Fahrzeugs, werden dringend gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Baden-Baden (07221 680-420) oder dem Verkehrsdienst Offenburg (0781 21-4200) in Verbindung zu setzen.

/adr

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell