POL-OG: Sinzheim - Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 3

Am Samstagabend, gegen 19:50 Uhr, befuhr der 19-jähriger Fahrer eines Pkw Ford Fiesta die B 3 von Steinbach kommend in Fahrtrichtung Sinzheim. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Pkw Suzuki, besetzt mit einem Ehepaar. Der Fahrer des Ford erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die beiden Insassen des Suzuki verletzten sich schwer. Sie wurden in umliegende Kliniken verbracht. Die B 3 wurde zum Zwecke der Unfallaufnahme voll gesperrt. Über den entstandenen Sachschaden kann derzeit noch keine Angabe gemacht werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

