Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Acheren/Rheinau (L87) - Betrunkener Autofahrer - Zeugen gesucht!

Achern/Rheinau (ots)

Am Freitagabend, kurz nach 17 Uhr fuhr ein weißer Audi A4 mit rumänischer Zulassung auf der L87 von Achern Richtung Rheinau. Nachdem eine Zeugin aufgrund der unsicheren Fahrweise den Polizeinotruf verständigte, konnte das Fahrzeug am Kreisverkehr bei Rheinau-Freistett durch eine Polizeistreife angehalten und der Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der 57-jährige Fahrer aus Achern mit ca. 2,7 Promille Alkohol im Blut unterwegs war. Nach Zeugenhinweisen kam es während der Fahrt auch zu mehreren Beinahe-Unfällen mit dem Gegenverkehr. Die entgegenkommenden Fahrzeugführer, welche durch den Audi gefährdet wurden oder sonstige Hinweisgeber mögen sich bitte telefonisch an das Polizeirevier Kehl (Tel.: 07851 893-0) oder an die Internetwache der Polizei Baden-Würrtemberg unter https://www.polizei-bw.de/internetwache wenden.

/adr

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell