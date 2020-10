Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Offenburg (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt hoffen nach einer Unfallflucht am Freitagabend in der Straße "Im Steingerüst" auf Zeugenhinweise. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, gegen 22:00 Uhr, einen Stromverteilerkasten. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr er anschließend weiter. Zurück blieb ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zum Verursacherfahrzeug und/oder dessen Fahrer geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07222 761-0 an die Ermittler.

/FDR

