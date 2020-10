Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Ohne Führerschein unterwegs

Rheinmünster (ots)

Beamten des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster ging am Donnerstagabend ein 34-Jähriger Mann ins Netz, der mutmaßlich ohne Führerschein unterwegs war. Die Ordnungshüter führten gegen 18:30 Uhr eine Verkehrsüberwachung an der Zufahrtsstraße zum Flughafen durch, als der Mittdreißiger mit seinem Opel in ihr Visier geriet. Bei der anschließenden Personen- und Fahrzeugkontrolle konnte der Opel-Lenker keinen gültigen Führerschein vorzeigen. Bei der folgenden Überprüfung stellte sich heraus, dass dem Mann bereits seit Juli die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Nun steht ihm eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ins Haus.

