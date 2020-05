Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Container aufgebrochen, Anhänger gestohlen

Unbekannte machten die vergangenen Tage Beute in Ulm.

Ulm (ots)

Zwischen Freitag und Montag begaben sich Unbekannte auf eine Baustelle im Bereich der Beringer Brücke. Sie zwickten an zwei Baucontainern die Schlösser auf. In einem Container befand sich eine Bohrmaschine. Die machten die Einbrecher zu ihrer Beute und flüchteten damit. In Einsingen stand zwischen Mittwoch und Montag ein Anhänger mit einem großen Kompressor auf einem Firmengelände in der Taubriedstraße. Der war wohl mit einer Kette gesichert. Die zwickten die Diebe durch und nahmen den Anhänger mit. Das Polizeirevier Ulm-West (Telefon 0731/188-3812) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Viele Einbrüche können durch die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Wenn es zu lang dauert, geben die Ganoven ihr Vorhaben schnell auf.

