POL-OG: Offenburg - Gefährdung des Straßenverkehrs, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 09:50 Uhr, war auf der BAB 5, zwischen der AS Appenweier und der AS Offenburg, ein rücksichtloser Fahrer eines silbernen Opel Astra unterwegs. Ein Geschädigter befuhr zu diesem Zeitpunkt die linke von drei Spuren. Der Fahrer des Opel fuhr zunächst dicht auf und setzte anschließend zum Rechtsüberholen auf dem mittleren Fahrstreifen an. Da ein Lastzug den mittleren Fahrstreifen befuhr, scherte der Opel-Fahrer kurz vor dem Geschädigten wieder ein. Nur ein starkes Abbremsen durch den Geschädigten verhinderte Schlimmeres. Der Geschädigte konnte in der Folge beobachten wie der Fahrer seine rücksichtslose Fahrweise fortsetzte.Das Kennzeichen konnte nur teilweise abgelesen werden, es begann mit MA oder MZ.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Offenburg, Telefon 0781/21-4200, in Verbindung zu setzen.

/EJA

