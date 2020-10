Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Polizei bittet um Hinweise nach Unfallflucht

Bühl (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro ist die Bilanz einer Unfallflucht am Freitagnachmittag. Eine unbekannte VW-Lenkerin steuerte ihren Wagen kurz nach 16 Uhr auf der Straße "Am Froschbächle" in Richtung Erlenstraße, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und einen am Fahrbahnrand angrenzenden Maschendrahtzaun auf eine Länge von etwa sechs Metern beschädigte. Ohne den lädierten Zaun in Augenschein zu nehmen, suchte die circa 30 bis 35 Jahre alte Frau das Weite. Es soll sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen Polo gehandelt haben, die Fahrerin hat Zeugenaussagen zu Folge dunkles Haar. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Bühl nehmen unter der Telefonnummer 07223 990970 Zeugenhinweise entgegen. /jh

