Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Flucht mit E-Scooter nach Ladendiebstahl

Ennepetal (ots)

Am 21.10.2021, gegen 13 Uhr, entwendete ein 36-jähriger Düsseldorfer in einem in der Voerder Straße gelegenen Geschäft ein Ladekabel und Kopfhörer. Nachdem sein Diebstahl einem Mitarbeiter auffiel und die Polizei benachrichtigt wurde, flüchtete der Beschuldigte wenig später ohne Ware von der Örtlichkeit auf seinem mitgeführten E-Scooter. Aufgrund der Personenbeschreibung des Mitarbeiters konnte der Tatverdächtige jedoch kurz darauf im Nahbereich angetroffen und identifiziert werden. In erwartet ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell