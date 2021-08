Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Versuchter Diebstahl von Zinkrohren und -rinnen

Nienburg (ots)

(KEM) Vergangenen Samstagmorgen, 31.07.2021, gegen 01.10 Uhr, gelangen drei bislang unbekannte Täter über einen Zaun auf das Gelände einer Baustofffirma an der Verdener Landstraße in Nienburg. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen versuchten sie auf dem Gelände Zinkrohre und -rinnen zu entwenden. Vermutlich aufgrund der von einem Sicherheitsunternehmen alarmierten, nur kurze Zeit später eintreffenden Polizeikräfte, flüchteten die Täter und ließen ihr Diebesgut zurück. Einer der Täter soll mit einer hellen Bermudashorts, hellen Basecap sowie dunklem T-Shirt bekleidet gewesen sein. Auch ist anzunehmen, dass zum Abtransport ein KFZ in der unmittelbaren Umgebung gestanden haben muss.

Die Polizei Nienburg bittet Zeugen, die in der Nacht in der Umgebung der Baustofffirma, der Bäckerei, Tankstelle und beiden Autohäuser verdächtige Personen oder KFZ gesehen haben, sich telefonisch unter (05021) 97780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell