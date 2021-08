Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg - Öffentlichkeitsfahndung nach Fahrraddiebstählen

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Bückeburg ermittelt gegen zwei bislang unbekannte Personen, die im Verdacht stehen, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 03. auf 04. Juni 2021, zwei markante Fahrräder am Schloss Bückeburg entwendet zu haben.

Die beiden Täter sind in diesem Zusammenhang videografiert worden. Demnach handelt es sich vermutlich um zwei männliche Jugendliche oder junge Heranwachsende, von denen einer eine Brille trug. Bei den entwendeten Fahrrädern handelt es sich zum einen um ein blaues Damenrad RALEIGH Halifax 8. An diesem markant sind ein brauner Ledersattel, braune Ledergriffe, rote Reifen und ein Weidekorb am Lenker. Zudem wurde ein rotes Damenrad BOCAS Palma FT mit großen Weidenkorb auf dem vorderen Lastenträger sowie ebenfalls braunem Ledersattel entwendet.

Wer kennt die abgebildeten Personen oder kann Hinweise zum Verbleib der entwendeten Fahrräder geben? Hinweise nimmt die Polizei Bückeburg unter (05722) 95 930 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell