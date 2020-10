POL-PPWP: Mütze und Schals geklaut

Polizeipräsidium Westpfalz

Die Polizei sucht eine Ladendiebin, die sich am Mittwochmorgen in einem Geschäft in der Eisenbahnstraße illegal bedient hat.

Die Unbekannte griff sich gegen 9 Uhr mehrere Mützen und Schals (Wert: rund 100 Euro), riss die Sicherungen ab und verließ den Laden. Eine Mitarbeiterin konnte die Diebin beschreiben: Circa 1,70 Meter groß, lange schwarze Haare zum Zopf gebunden, kräftige Statur. Gekleidet war sie mit einem schwarzen, knöchellangen Rock.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern zu melden. |elz

