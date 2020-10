Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall - Lauterstraße teilweise gesperrt

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Die Lauterstraße musste am Mittwochabend wegen einer Unfallaufnahme gesperrt werden.

Durch Unachtsamkeit kam es gegen 17:20 zu einem Auffahrunfall in Fahrtrichtung Gartenschau. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Autos waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrerinnen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht . Die Lauterstraße war für die Unfallaufnahme circa eine dreiviertel Stunde in eine Richtung voll gesperrt. |elz

