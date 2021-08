Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pressebericht des PK Bad Nenndorf für das Wochenende vom 30.07.2021 bis zum 01.08.2021

Bad Nenndorf (ots)

+++ Wohnungseinbruchsdiebstahl in Bad Nenndorf +++

(Obe) In der Zeit vom 28.07.2021 bis zum 31.07.2021 kommt es in der Heinrich-Lehmann- Straße in Bad Nenndorf zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Es ist nach derzeitigem Ermittlungsstand zu vermuten, dass der/die Täter mit einem größeren Fahrzeug am Tatort gewesen ist/sind. Zeugen, sowie Personen welche sachdienliche Hinweise liefern können, werden gebeten, sich mit der hiesigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

+++ Sachbeschädigung Bad Nenndorf +++

(Obe) In der Nacht von Samstag, den 31.07.2021 auf Sonntag, den 01.08.2021 wird im Finkenweg in Bad Nenndorf die Scheibe eines dort abgeparkten Fahrzeugs mit Göttinger Kennzeichen beschädigt. Zeugen, sowie Personen welche sachdienliche Hinweise liefern können, werden gebeten, sich mit der hiesigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

+++ Illegale Müllentsorgung Rodenberg +++

(Obe) Am Sonntag, den 01.08.2021 wird in Rodenberg im Bereich der Deisterstraße (Feldweg in Richtung Deisterparkplatz) kurz vor der Autobahnunterführung ein unrechtmäßig entsorgter Kühlschrank festgestellt. Hinweise auf einen möglichen Verursacher liegen vor. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an. Zeugen, sowie Personen welche sachdienliche Hinweise liefern können, werden gebeten, sich mit der hiesigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell