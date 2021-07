Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Marklohe - Leiter der Polizeistation Marklohe nach 41 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet.

(KEM) Am Freitag, den 30.07.2021, wurde der Leiter der Polizeistation (PSt) Marklohe Polizeihauptkommissar Eckhard Schwirten von dem Leiter des Polizeikommissariats Hoya Frank Kolanoski im Alter von 62 Jahren in den Ruhestand verabschiedet.

Die Verabschiedung fand in ausgewähltem Kreis in einem Gasthaus in Rohrsen statt. Kolanoski würdigte in seiner Laudatio den künftigen Pensionär und sprach ihm seinen Dank sowie gute Wünsche für die Zukunft aus: "Eckard Schwirten war als Angehöriger der PSt Marklohe über 24 Jahre ganz maßgeblich für die Sicherheit in den Gemeinden Marklohe, Balge und Wietzen mit verantwortlich. In den letzten 3 Jahren als Leiter der Polizeistation. Ich habe ihn immer als verlässlichen und loyalen Beamten erlebt und danke ihm für sein Engagement. Als Chef der Station zeichnete ihn besonders seine offene, direkte, immer menschliche Art aus. Ich wünsche ihm für seinen Ruhestand alles Gute, Zufriedenheit und natürlich vor allem Gesundheit."

Eckhard Schwirten trat im August 1980 als 21-Jähriger in den Polizeidienst ein und absolvierte zunächst an der damaligen Landespolizeischule in Liebenau seine Polizeiausbildung. Nach den ersten Dienstjahren nahm er das Studium an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege auf, das er 1988 erfolgreich beendete. Vier Jahre versah er in Neustadt am Rübenberge als Dienstabteilungsführer fortan seinen Dienst, um anschließend 1992 an die damalige Schutzpolizeiinspektion Nienburg und 1997 an die PSt Marklohe zu wechseln. Nachdem er dort 2011 den Dienstposten als Einsatz- und Ermittlungsführer übertragen bekam, schloss sich im Oktober 2018 das Amt als Dienststellenleiter der PSt Marklohe an. Schwirten blickt auf 41 Dienstjahre zurück.

"Ich habe meine Dienststelle in den vergangenen Jahren stets mit einem guten Gefühl betreten. Zum einen, weil ich mich immer auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen konnte. Zum anderen, weil das Aufgabenfeld so vielfältig ist und mir die Möglichkeit, auf diesem Weg für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sorgen zu dürfen, viel Freude bereitet hat. Da ich mein Amt an Vanessa Tomanek übergeben darf, kann ich die Dienststelle nun auch mit einem guten Gefühl verlassen. Ich wünsche ihr viel Freude und Erfolg." so Schwirten anlässlich seiner Verabschiedung.

Seine Nachfolge tritt die 27-jährige Nienburgerin, Vanessa Tomanek, an. Sie beendete ihr Studium an der Polizeiakademie in Nienburg im Jahr 2015 und nahm zunächst für 2 Monate an einem Austauschprogramm der Polizeiakademie mit der Polizei in Polen teil. Danach folgten Verwendungen im Polizeikommissariat Stolzenau sowie in der PI Nienburg/Schaumburg, wo sie zuletzt als Sachbearbeiterin für Kriminalitätsbekämpfung Teil des Führungsstabes war. "Ich bin stolz die Dienststelle als Nachfolgerin von Eckhard Schwirten ab August leiten zu dürfen und sehe dieser neuen und zugleich herausfordernden Aufgabe mit Zuversicht entgegen. Ich freue mich vor allem mit den Menschen in meinem neuen Aufgabenbereich in Kontakt zu treten und zusammen zu arbeiten, denn eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit stellt für mich einen wichtigen Erfolgsgaranten der polizeilichen Arbeit dar." so Tomanek abschließend.

